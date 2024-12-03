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Политолог заявил, что Украина начнет переговоры с РФ в 2025 году

Политолог Колчин: окончание СВО потребует пересмотра основных подходов

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинская сторона может выйти на переговоры с Россией в 2025 году, поскольку СВО — это процесс, который имеет объективные начало и конец. Об этом заявил политолог Петр Колчин, передает «Царьград».

«Он может быть в 2025-м, в 2026 году или позже. Но тем не менее процесс этот конечен. Россия достигнет целей спецоперации, обозначенных президентом», — заявил он.

По словам политолога, российских чиновников уже готовят к окончанию спецоперации, и это является «здравым менеджмент-подходом». Он добавил, что Россия все же добьется мира в Восточной Европе, однако противоборство с Западом не закончится. Колчин подчеркнул, что сохранятся санкции, а также идеологическая и информационная война.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация продолжится до достижения всех задач, которые Россия перед собой поставила.

3 декабря генсек НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции заявил, что линия фронта на Украине медленно движется с Востока на Запад.

Ранее в Кремле оценили предоставление США нового пакета военной помощи Украине.

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