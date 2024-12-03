В Кремле рассказали, до какого момента продолжится СВО

Спецоперация продолжится до достижения всех задач, которые Россия перед собой поставила. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач», — заявил он.

До этого Песков заявил, что возможность мирных переговоров по Украине зависит от динамики действий российской армии на фронтах СВО. По его словам, усталость украинского лидера Владимира Зеленского растет. Он добавил, что настроения по отношению к конфликту меняется в Европе. Песков подчеркнул, что РФ будет продолжать спецоперацию на Украине, чтобы обеспечить безопасность страны.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. По его словам, боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Помимо этого, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее в США заявили, что намерены предоставить Украине все ресурсы для укрепления позиций.