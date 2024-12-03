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Генсек НАТО заявил об изменениях в движении фронта на Украине

Генсек НАТО Рютте: фронт на Украине медленно движется на Запад

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Global Look Press

Линия фронта на Украине медленно движется с Востока на Запад. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС.

«Пока мы говорим, фронт движется с Востока на Запад», — заявил он.

До этого Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса на данный момент не обсуждают возможность вступления Киева в НАТО, речь идет лишь о военной поддержке Украины.

3 декабря агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров. По данным СМИ, во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе 3-4 декабря основное внимание будет уделено расширению поддержки Украины, чтобы в 2025 году она заняла максимально прочную позицию, «вступая в возможные переговоры».

Ранее в Кремле отреагировали на заявление МИД Украины по вступлению в НАТО.

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