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Минобороны отчиталось о сбитых украинских беспилотниках

Минобороны сообщило о 40 сбитых беспилотниках ВСУ

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что четыре из них были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны утром 3 декабря сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Также стало известно об уничтожении украинского дрона над территорией Брянской области утром 3 декабря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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