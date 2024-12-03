Военные уничтожили дрон над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны утром 3 декабря сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом на юге России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что около 7:00 мск военные сбили один дрон самолетного типа над Белгородской областью.

Других подробностей не приводится.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Колотиловка БПЛА атаковал движущийся легковой автомобиль.

Также стало известно об уничтожении украинского дрона над территорией Брянской области утром 3 декабря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.