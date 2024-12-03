В Минобороны сообщили о ночной атаке украинского дрона в Брянской области

Ночью над Брянской областью сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Это уже второй беспилотник, который сбили над регионом этой ночью. Губернатор Александр Богомаз отмечал, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Незадолго до этого, в 23:17, Богомаз сообщил о ликвидации первого украинского дрона. По информации губернатора, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские дроны разрушили жилой дом в Брянской области.