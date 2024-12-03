В Белгородской области дрон атаковал частный дом, пострадал местный житель

ВСУ атаковали беспилотником жилой дом в селе Устинка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, после попадания летательного аппарата в доме начался пожар. Наутро мужчина с ожогом ноги утром обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в областную клиническую больницу.

Накануне в селе Колотиловка Белгородской области БПЛА атаковал движущийся легковой автомобиль. ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области. В результате обстрела в городе Шебекино осколками посекло два гражданских автомобиля, выбиты окна в двух многоквартирных домах.

В Селе Красная Нива после атаки FPV-дрона пробита кровля жилого дома. Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях на земле уточняется.

До этого в Белгородской области дроны ВСУ атаковали три гражданских автомобиля.

Ранее обломки сбитого беспилотника упали на территории детского сада в Старой Станице В Ростовской области.