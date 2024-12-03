Обломки беспилотника упали на территории детского сада в Ростовской области

Обломки сбитого беспилотника упали на территории детского сада в Старой Станице В Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что около 10:00 мск в Каменском районе силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, который летел над станицей на сверхмалой высоте.

«Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице. К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал», — подчеркнул губернатор и добавил, что разрушений нет.

28 ноября в Славянске-на-Кубани почти 30 домов были повреждены при атаке беспилотников.

До этого заместитель премьер-министра, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что российская армия улучшила отслеживание дальних беспилотников ВСУ и быстро наносит удары по местам запуска.

Ранее дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области.