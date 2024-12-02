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Три дрона ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали три гражданских автомобиля

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2 декабря в результате атаки ВСУ на территории Белгородской области были повреждены три транспортных средства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в селе Бессоновка БПЛА совершил падение на припаркованный легковой автомобиль без детонации — разбито лобовое стекло», — написал глава региона.

Также сообщается, что в селе Чайки в результате атаки FPV-дрона повреждён кузов легкового автомобиля, а в городе Шебекино беспилотник упал на автобус, разбил остекление транспортного средства, но не сдетонировал. Информация о последствиях уточняется.

До этого украинские беспилотники повредили ЛЭП в Белгородской области. Несмотря на то, что прямых попаданий допущено не было, обломки повредили несколько объектов в области. Так, в городе Алексеевка в результате падения беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения.

Ранее сообщалось, что в России деньги представительства BMW направят на покупку дронов для СВО.

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