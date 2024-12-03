Эксперт объяснил, почему именно «Южмаш» стал целью для испытания «Орешника»

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, почему именно предприятие «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) было выбрано в качестве цели для испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он напомнил, что данный завод является оборонным. Однако сейчас, по его словам, он работает на малую часть от тех возможностей, которые были в советское время.

«В основном у них сохранилось производство корпусов ракет. Они собирают их из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. Называют все это «Нептун» или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — рассказал политик.

Кроме того, по его мнению, удар «Орешником» по «Южмашу» — сигнал избранному американскому лидеру Дональду Трампу, напоминающий о том, что если бы в 2019 году он не принял решение о выходе США из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности, то не было бы этих испытаний.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что «Орешник» откроет новую ракетную эру.