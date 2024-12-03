В Госдуме пригрозили Британии ракетой «Орешник»

Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» способна долететь до столицы Великобритании Лондона за 15 минут. Об этом заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, британское правительство намеренно затягивает страну в ядерное противостояние. Депутат отметил, что все здравомыслящие британцы должны осознавать, что российские ракеты могут очень быстро достигнуть Лондона.

«На Западе явно хорошо услышали и поняли послание, оформленное российским президентом в виде ракеты «Орешник», которая до Лондона долетает в какие-то 15 минут», — сказал Журавлев.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что запуск «Орешника» позволил России «показать зубы».