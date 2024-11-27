В США заявили, что запуск «Орешника» позволил России «показать зубы»

Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном оснащении показало силу и серьезность намерений России по защите своих границ. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

В статье говорится, что Россия была вынуждена ответить на решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить баллистическими ракетами ATACMS удары по территории России.

Авторы статьи отмечают, что, ударив «Орешником» по Украине, Россия доказала, что «не блефует», ей удалось «показать зубы, избежав масштабных разрушений».

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде заявили, что сенаторы выражают поддержку действиям Путина по запуску «Орешника».