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Над Брянской областью сбили второй за ночь украинский дрон

Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над территорией Брянской области уничтожен второй за ночь беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:59 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Богомаз. В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб.

Незадолго до этого, в 23:17, Богомаз сообщил о ликвидации первого украинского дрона. По информации губернатора, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские дроны разрушили жилой дом в Брянской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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