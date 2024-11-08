В Британии раскрыли долю дезертиров в украинской армии

Доля дезертиров в украинской армии достигает 20%. Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на источники.

«Источник в генеральном штабе полагает, что почти пятая часть солдат ушла со своих позиций в самоволку», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на фоне кризиса доверия между обществом, армией и политическим руководством Украина «изо всех сил» пытается восполнить потери на поле боя с помощью мобилизации, «едва достигнув двух третей от своей цели».

До этого в эфире всеукраинского телемарафона заявила депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские власти фиксируют массовое самовольное оставление своих позиций бойцами ВСУ.

По словам депутата, сейчас на фронте лишь 10-15% военнослужащих, в то время как большая часть ВСУ находятся в тылу. Скороход отметила, что сложившаяся ситуация вызывает возмущение того меньшинства военных, которые находятся в окопах на передовой.

Ранее на Украине мужчину осудили за съемку силовой мобилизации в ряды ВСУ.