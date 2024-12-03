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В НАТО обсудят применение «Орешника»

ТАСС: главы МИД НАТО обсудят применение ракеты «Орешник»

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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

На последней встрече в этом году, которая пройдет в Брюсселе, министры иностранных дел стран НАТО рассмотрят использование Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Основное внимание будет уделено последствиям удара «Орешника» для конфликта на Украине, вопросам поставок оружия Киеву и вопросам безопасности в евроатлантическом регионе.

«Министры, безусловно, обсудят тему применения Россией новой баллистической ракеты средней дальности, как с точки зрения поддержки Украины и поставок ей средств ПВО, так и в контексте угроз безопасности странам альянса», — сказал он.

В то же время штаб-квартира НАТО не предоставила официальных комментариев по данному вопросу.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что РФ превосходит все страны блока НАТО в совокупности в 10 раз по производству ракет. При этом, по словам российского лидера, в ближайшем будущем РФ еще увеличит их количество на 25%. Также глава государства отметил, что аналогов «Орешника» «нет и подобные аналоги появятся не скоро».

Ранее в МО заявили, что пуск «Орешника» доказал способность РВСН выполнять боевые задачи.

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