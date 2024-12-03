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В США сообщили о расширении Израилем сети военных баз в секторе Газа

NYT: Израиль расширяет сеть военных баз в центре сектора Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля расширяет сеть военных баз в центральной части сектора Газа, чтобы создать буферную зону. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT), ссылаясь на израильских военных и спутниковые снимки.

«В последние месяцы израильские военные расширяют свое присутствие в центральной части Газы, укрепляя военные базы и снося палестинские здания», — отмечается в статье.

Издание предполагает, что действия солдат свидетельствуют о готовности Израиля к установлению долгосрочного контроля над палестинским анклавом.

По данным газеты, за минувшие три месяца израильские военные снесли более 600 зданий вокруг дороги, которая известна под названием «коридор Нецарим» и делит сектор Газа пополам. Авторы статьи считают, что Израиль пытается создать «буферную зону». Солдаты также активно расширяют сеть аванпостов с вышками связи и оборонительными укреплениями. Судя по спутниковым снимкам, сейчас Израиль располагает 19 крупными базами и десятками мелких в Газе, указано в материале.

30 ноября портал Axios со ссылкой на сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения заложников до своего вступления в должность 20 января.

Ранее в ХАМАС заявили, что Израиль использует в Газе запрещенное оружие.

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