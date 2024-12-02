Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган заявил о невыполненных обещаниях Израиля по Газе

Эрдоган: Турция пока не видела у Израиля выполнения обещаний по Газе

close
Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Израиль пока не выполнил свои обещания по сектору Газа, Турция рассчитывает на конкретные шаги. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

«Когда речь заходит о том, выполнит ли Израиль свои обещания в ходе последующего процесса, мы не видим искреннего подхода в этом вопросе, и я не думаю, что увидим его в будущем. <...> Если в Израиле обещают прекращение огня, давайте надеяться увидеть это, пусть эти шаги будут предприняты на практике», — сказал турецкий лидер.

До этого в ХАМАС обсудили возможные уступки Израилю, в том числе сохранение им контроля над Филадельфийским коридором (граница между сектором Газа и Египтом. — «Газета.Ru»). Разведывательные службы трех стран Ближнего Востока, включая Израиль, считают, что давление со стороны Катара и Турции, имеющих тесные связи с ХАМАС, могло способствовать переменам и теперь группировка, возможно, готова быть более гибкой.

Ранее США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами