Эрдоган заявил о невыполненных обещаниях Израиля по Газе

Израиль пока не выполнил свои обещания по сектору Газа, Турция рассчитывает на конкретные шаги. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

«Когда речь заходит о том, выполнит ли Израиль свои обещания в ходе последующего процесса, мы не видим искреннего подхода в этом вопросе, и я не думаю, что увидим его в будущем. <...> Если в Израиле обещают прекращение огня, давайте надеяться увидеть это, пусть эти шаги будут предприняты на практике», — сказал турецкий лидер.

До этого в ХАМАС обсудили возможные уступки Израилю, в том числе сохранение им контроля над Филадельфийским коридором (граница между сектором Газа и Египтом. — «Газета.Ru»). Разведывательные службы трех стран Ближнего Востока, включая Израиль, считают, что давление со стороны Катара и Турции, имеющих тесные связи с ХАМАС, могло способствовать переменам и теперь группировка, возможно, готова быть более гибкой.

Ранее США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в Газе.