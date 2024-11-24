Стала известна цель «решительного наступления» ВС России в зоне СВО

Разведка Украины считает, что РФ готовится к «решительному наступлению» на город Запорожье, в 30 км от линии фронта, пишет The Economist.

Как отмечает журнал, когда это произойдет, неясно, но такой шаг имеет смысл.

«Будучи одним из трех оставшихся центров тяжелой промышленности в стране, областной центр остается критически важным для выживания Украины как функционирующего государства», — говорится в статье.

Согласно материалу, в военной среде на Украине есть и другая точка зрения. По словам командира бригады быстрого реагирования ВСУ, недавно развернутой в Запорожье, ВС РФ были частично отправлены в Курскую область, поэтому к наступлению на город российская сторона еще не готова.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

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