Израиль атаковал пограничные районы между Сирией и Ливаном

Израильская авиация нанесла ракетные удары по пограничным переходам в районе города Эль-Кусейр в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

В результате атаки нарушено транспортное сообщение через контрольно-пропускной пункт «Джусия». Также разрушены расположенные на территории Сирии мосты в Джубании и Хавзе.

Самолеты военно-воздушных сил Израиля, кроме того, совершили налеты на север Ливана, подвергнув бомбардировкам базы и склады шиитского движения «Хезболла» в районах Хермель и Вади-эз-Зейн.

2 декабря израильские самолеты нанесли удары по пусковым установкам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия с большой строгостью придерживается режима прекращения огня с Ливаном, одновременно проявляя решительность в ответ на любые нарушения, исходящие от «Хезболлы».

Ранее в России назвали временным перемирие между Израилем и «Хезболлой».