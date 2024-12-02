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Армия Израиля начала атаку на террористические цели в Ливане после запуска ракет «Хезболлы»

Израиль атакует террористические цели в Ливане после запуска ракет «Хезболлы»

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаку на «террористические цели» в Ливане после запуска ракет движением «Хезболла» по горе Дов. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане», — говорится в заявлении.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия с большой строгостью придерживается режима прекращения огня с Ливаном, одновременно проявляя решительность в ответ на любые нарушения, исходящие от «Хезболлы».

26 ноября Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Договоренности предусматривают вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней. При этом на юге страны не будет восстановлена инфраструктура ливанского шиитского движения «Хезболла».

Однако уже 28 ноября израильская армия нанесла авиаудар на юге Ливана, где обнаружила признаки активности ливанского шиитского движения «Хезболла». Отмечалось, что удар был нанесен впервые с момента заключения соглашения о прекращении огня.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Израиля к полномасштабной войне.

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