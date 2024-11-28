Нетаньяху заявил о готовности Израиля к полномасштабной войне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к «полномасштабной войне» в случае срыва перемирия в Ливане. Об этом говорится в интервью Нетаньяху 14-му каналу.

«Если будет нарушено соглашение [о прекращении огня], мы перейдем к полномасштабной войне», — отметил премьер.

27 ноября соглашение о прекращении огня между Армией обороны Израиля и ливанским шиитским движением «Хезболла», подписанное накануне, вступило в силу. Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает постоянное прекращение боевых действий и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Несмотря на дипломатические усилия, ЦАХАЛ продолжает военные операции против «Хезболлы». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали временным перемирие между Израилем и «Хезболлой».