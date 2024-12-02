Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о новых перестановках в руководстве ВСУ

Зеленский анонсировал перестановки в командовании ВСУ

close
Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорые перестановки в командовании армии, однако пока не назвал конкретных имен. Об этом сообщает «Страна.ua».

На брифинге Зеленский заявил, что по перестановкам в руководстве Вооруженных сил Украины «уже есть конкретные решения».

«Это не последние перестановки, они будут. Потому что нам надо двигаться быстрее», - сказал он.

29 ноября Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, а заместителем главкома Олега Апостола. По словам украинского лидера, эти назначения были согласованы с главкомом Александром Сырским.

Зеленский подчеркнул, что их главная задача — существенно повысить боеспособность армии, а также обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины.

Депутат Рады Марьяна Безуглая, известная своей критикой руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвала новые назначения «пылью в глаза».

Ранее на перестановки в украинской армии откликнулись в Госдуме.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами