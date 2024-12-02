Зеленский заявил о новых перестановках в руководстве ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорые перестановки в командовании армии, однако пока не назвал конкретных имен. Об этом сообщает «Страна.ua».

На брифинге Зеленский заявил, что по перестановкам в руководстве Вооруженных сил Украины «уже есть конкретные решения».

«Это не последние перестановки, они будут. Потому что нам надо двигаться быстрее», - сказал он.

29 ноября Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, а заместителем главкома Олега Апостола. По словам украинского лидера, эти назначения были согласованы с главкомом Александром Сырским.

Зеленский подчеркнул, что их главная задача — существенно повысить боеспособность армии, а также обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины.

Депутат Рады Марьяна Безуглая, известная своей критикой руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвала новые назначения «пылью в глаза».

Ранее на перестановки в украинской армии откликнулись в Госдуме.