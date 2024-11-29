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В Госдуме объяснили перестановки в украинской армии

Депутат Колесник связал перестановки в ВСУ с недовольством Зеленского

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Evgeniy Maloletka/AP

Перестановки в украинской армии связаны с недовольством президента Украины Владимира Зеленского ситуацией на фронте. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

«Кадровая чехарда, когда Зеленский в лихорадочном порядке начинает менять команду, которую сам и сформировал, говорит о неуверенности», — считает он.

Колесник допустил, что смена командующего Сухопутными войсками, возможно, указывает на недовольство Зеленского ходом конфликта и попыткой изменить положение на фронте. Депутат назвал командующего Сухопутными войсками «очень серьезной фигурой».

«Зеленский недоволен тем, что проигрывает в полный рост, отсюда и перестановки. Но недопустимо в тяжелой ситуации менять ключевые фигуры», — добавил политик.

29 ноября Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, а заместителем главкома Олега Апостола. По словам украинского лидера, данные назначения были согласованы с генерал-лейтенантом Сырским.

Ранее военный эксперт заявил о наличии военных резервов ВСУ для ударов по РФ.

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