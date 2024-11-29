Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскритиковали назначение нового главкома сухопутных войск ВСУ

Депутат Рады Безуглая: новый главком сухопутных войск ВСУ — это пыль в глаза

close
Генеральний штаб ВСУ

Критиковавшая руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутат Рады Марьяна Безуглая назвала «пылью в глаза» назначение Михаила Драпатого на пост командующего сухопутными войсками украинской армии. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

Отмечается, что до него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним — нынешний главком ВСУ Александр Сырский.

«Если Драпатого только поставили вместо Павлюка и не избавились ни от Павлюка, ни от Сырского, то это просто пускание пыли в глаза», — отметила депутат.

Безуглая пояснила, что такое решение было принято для того, чтобы генеральская мафия протянула к «позорной капитуляции и зацементировала» существующую коррупционную и привилегированную систему в ВСУ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим сухопутными войсками ВСУ Драпатого, а его заместителем — Олега Апостола. По словам президента, данные назначения были согласованы с Сырским. Зеленский отметил, что оба офицера продемонстрировали «исключительные лидерские качества в условиях боевых действий».

В свою очередь, депутат Государственной думы Андрей Колесник пояснил, что перестановки в украинской армии могут быть связаны с недовольством Зеленского ситуацией на фронте. По мнению парламентария, украинский президент недоволен ходом конфликта и попыткой изменить положение на фронте. Депутат назвал командующего Сухопутными войсками «очень серьезной фигурой».

Ранее военный эксперт заявил о наличии военных резервов ВСУ для ударов по РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами