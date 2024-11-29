Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ

Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, а заместителем главкома Олега Апостола. Об этом сообщает Страна.ua.

По словам президента, данные назначения были согласованы с генерал-лейтенантом Сырским.

«Генерал-майор Михаил Драпатый успешно координировал оборонительные действия на Харьковском направлении и предотвратил наступление российских войск. Полковник Олег Апостол является опытным командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады,» — отметил Зеленский, добавив, что оба офицера продемонстрировали исключительные лидерские качества в условиях боевых действий.

Зеленский подчеркнул, что их главная задача – существенно повысить боеспособность армии, а также обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины.

До этого сообщалось, что в Офисе президента Украины рассматривается вопрос об отстранении Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) с поста главы военной разведки.

Ранее военный эксперт заявил о наличии военных резервов ВСУ для ударов по РФ.