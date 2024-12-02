Ганчев рассказал о наступлении ВС РФ в Харьковской области

Российские военные ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Наступление ведут на нескольких направлениях. Частично это Купянское направление, сейчас уже развивается на Боровском направлении, это уже Изюмский район. И третий участок фронта продолжается - северная часть, Волчанск и Липцы, там также ведутся очередные позиционные бои», — заявил он.

По словам Ганчева, ВС РФ имеет определенный успех на позициях и сдерживает контратаки ВСУ, которые задействуют новые ресурсы и резервы. Он отметил, что на данный момент очищаются поселки, находящиеся возле Лужковки.

До этого сообщалось, что российские войска захватили второй плацдарм у Купянска в Харьковской области.

30 ноября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ расширили зону контроля у Новомлынска в Харьковской области. По его словам, после того, как солдаты перешли на западный берег реки Оскол и захватили первый плацдарм, началось движение как на север, так и на юг от места высадки.

Ранее ВС России ударили по складам ВСУ в Хмельницком.