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Российские военные захватили новый плацдарм у Купянска

Военные армии РФ пересекли реку Оскол и захватили новый плацдарм у Купянска

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска захватили второй плацдарм у Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее данным, к северу от города у села Максютовка штурмовые отряды Вооруженных сил России пересекли на лодках реку Оскол и закрепились на ее западном берегу.

30 ноября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России успешно расширили зону контроля у Новомлынска в Харьковской области. По его словам, после того, как российские военные перешли на западный берег реки Оскол и захватили первый плацдарм, началось движение как на север, так и на юг от места высадки.

В тот же день глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ ведут активные бои с украинскими войсками к северу от Купянска в направлении Двуречной, а также в районе населенного пункта Зеленый Гай.

26 ноября подразделения группировки ВС РФ «Запад» взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области.

Ранее военный эксперт назвал самую горячую точку на карте боевых действий на Украине.

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