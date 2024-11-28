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ВС России ударили по складам ВСУ в Хмельницком

РИА Новости: ВС России ударили по складам в Хмельницком, где были солдаты ВСУ

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

ВС России нанесли удар по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хмельницком. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

Отмечается, что в районе складов ранее фиксировалось движение военных ВСУ на грузовиках.

«Украина, прилеты... Хмельницкий, в стороне складов, что у автовокзала. Местные говорят, там движение было военных, на грузовых авто», — сказал Лебедев.

Он добавил, что украинские войска ждали кого-то в течение трех дней и дождались прилета по своим позициям.

В этот же день удары были нанесены по подстанции и в районе нефтебазы в Ивано-Франковской области Украины.

Также взрывы зафиксировали в городе Николаеве на юге Украины, а также в Виннице и Хмельницком. Помимо этого в Луцке и Ровно произошло несколько прилетов. В Ровенской области после прилетов начались проблемы со светом. Городские школы перевели на дистанционное обучение.

Ранее в подполье заявили об ударе в селе, где находятся военная часть и техника ВСУ.

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