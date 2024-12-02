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В ТЦК признали, что военкомы изучают афиши концертов для планирования рейдов

Украинские военкомы изучают афиши концертов, чтобы спланировать рейды

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Shutterstock

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине изучают афиши концертов для планирования рейдов. Об этом заявил глава  Черкасского объединенного городского ТЦК Олег Тимошенко, передает издание «Страна».

По его словам, украинские военкомы не пойдут на концерт исполнительницы Тины Кароль. Тимошенко объяснил это тем, что подобное мероприятие вряд ли посетит большое количество мужчин призывного возраста.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине сотрудник военкомата разбил стекло авто, чтобы вручить повестку.

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