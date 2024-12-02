В Минобороны рассказали о сбитых украинских беспилотниках

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в зоне проведения специальной военной операции были сбиты 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также был сбит снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого в министерстве проинформировали, что российские средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун» Вооруженных сил Украины. В ведомстве также добавили, что российские бойцы перехватили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и ряду других объектов, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, в течение недели ВС РФ ликвидировали пусковую установку и транспортно-заряжающую машину комплекса «Нептун».

Ранее Байдена возмутили российские удары по Украине.