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Командование Сирии отчиталось об уничтоженных объектах террористов в республике

ВС Сирии поразили пять штабов и семь складов террористов в Алеппо и Идлибе

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Ghaith Alsayed/AP

Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России уничтожили пять штабов и семь складов террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование республики.

«За последние 24 часа в результате ударов авиации, ствольной и реактивной артиллерии сирийской армии в координации с дружественными силами по позициям террористов и их путям снабжения в провинции Алеппо и Идлиб были уничтожены пять штабов и семь складов с боеприпасами и беспилотниками», — говорится в заявлении командования.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее российские и сирийские войска ударили по позициям террористов на востоке Алеппо.

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