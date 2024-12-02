Российские и сирийские войска ударили по позициям террористов на востоке Алеппо

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии и Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по позициям террористов на востоке провинции Алеппо. Об этом сообщили в пресс-службе сирийского минобороны, передает агентство SANA.

По данным оборонного ведомства, удар был нанесен в районе населенного пункта Сфири. В результате атаки российские и сирийские войска ликвидировали и ранили десятки террористов, отметили в министерстве. Кроме того, была уничтожена военная техника.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее МИД Ирана обвинил США в координации работы террористических группировок в Сирии.