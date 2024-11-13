В Пентагоне сообщили об атаке хуситов на два эсминца США

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали два ракетных эсминца США, когда суда проходили через Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

«Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы восемью БПЛА, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами, все они были успешно сбиты», — сказал представитель ведомства.

Райдер добавил, что в результате атаки американские корабли не получили повреждений. Также не пострадал экипаж эсминцев, отметил пресс-секретарь.

Накануне военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что в Аравийском море члены радикальной организации нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». По его словам, атака была проведена с использованием крылатых ракет и беспилотников и продолжалась восемь часов.

Ранее у берегов Йемена произошло нападение на судно ВМС Британии.