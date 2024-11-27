В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Другие подробности не приводятся. В настоящее время на подконтрольной Украине территории Херсонской области и в других регионах режим воздушной тревоги не действует.

Утром 27 ноября глава Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории региона.

Начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко также сообщал о повреждении объекта инфраструктуры в Киеве из-за работы украинской системы противовоздушной обороны и падения обломков беспилотных летательных аппаратов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач противовоздушной обороны.