На Украине заявили о повреждении складов в Херсонской области

В подконтрольной Украине части Херсонской области получили повреждения складские помещения, где накануне произошли взрывы. Об этом заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, поврежден также газопровод. При этом чиновник не уточнил расположение поврежденных объектов.

30 ноября поступала информация о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

27 ноября в Херсоне также были слышны взрывы.

Днем ранее руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области и мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе повреждена электрическая инфраструктура и пропал свет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.