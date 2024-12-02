Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотниками и ангар с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об этом сообщило Минобороны России, передает газета «Известия».

После того как военные получили от разведки координаты целей, они направились в заранее подготовленный район. Артиллеристы произвели серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, ликвидировав пункт управления дронами на расстоянии более 28 км.

Также в ходе боевой работы и корректировки огня артиллерии было обнаружено скопление бронетехники ВСУ. Данные о ее дислокации были переданы бойцам расчета, которые успешно поразили цель. После выполнения задачи расчет за кратчайшее время покинул огневую позицию.

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