Под Константиновкой уничтожили украинских диверсантов

Под Константиновкой российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Источники уточнили, что группу уничтожили бойцы 6-й мотострелковой дивизии. Там рассказали, что противников сначала отследили операторы дронов-разведчиков. Затем на пути следования машины сбросили мину, на которой вражеская техника и подорвалась. После этого личный состав и сам автомобиль окончательно уничтожили с помощью FPV-дрона.

Этой же ночью система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила попытку атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию в Донецке.

Как уточнили в ФСБ, в Куйбышевском районе города была пресечена ночная атака беспилотника, который нес на борту самодельное взрывное устройство, основанное на кумулятивном боеприпасе. Взрывотехники отключили системы управления беспилотников и уничтожили взрывоопасный объект накладным зарядом на месте.

Ранее российский вертолет уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курской области.