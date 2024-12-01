Над Россией сбили 29 БПЛА. Военная операция, день 1012-й

ВС РФ за осень 2024 года установили контроль на 88 населенными пунктами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, а также в Курской области, подсчитало агентство ТАСС на основании сводок Минобороны.
В результате падения сбитого БПЛА на окраине одного из населенных пунктов Брянской области возникло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших нет.
В результате атаки беспилотника в Стародубском муниципальном округе Брянской области погиб ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз. В округе также полностью уничтожен один жилой дом, а в одном многоквартирном доме повреждено остекление, балконы и фасад.
Российские средства ПВО за ночь сбили или перехватили 29 украинских беспилотников: 20 – над Брянской областью, семь – над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.