Над Россией сбили 29 БПЛА. Военная операция, день 1012-й

За ночь над Россией сбили 29 БПЛА: 20 – над Брянской областью, семь – над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями. После падения сбитого дрона в Калужской области началось возгорание. По подсчетам ТАСС, за осень 2024 года ВС РФ установили контроль над 88 населенными пунктами в ДНР и ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, а также в Курской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.