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Политика

Над Россией сбили 29 БПЛА. Военная операция, день 1012-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1012-й день

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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» стреляют по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции

Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь над Россией сбили 29 БПЛА: 20 – над Брянской областью, семь – над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями. После падения сбитого дрона в Калужской области началось возгорание. По подсчетам ТАСС, за осень 2024 года ВС РФ установили контроль над 88 населенными пунктами в ДНР и ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, а также в Курской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:32

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО над городом.

08:24

08:17

ВС РФ за осень 2024 года установили контроль на 88 населенными пунктами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, а также в Курской области, подсчитало агентство ТАСС на основании сводок Минобороны.

08:11

В результате падения сбитого БПЛА на окраине одного из населенных пунктов Брянской области возникло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших нет.

08:07

В результате атаки беспилотника в Стародубском муниципальном округе Брянской области погиб ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз. В округе также полностью уничтожен один жилой дом, а в одном многоквартирном доме повреждено остекление, балконы и фасад.

08:05

Российские средства ПВО за ночь сбили или перехватили 29 украинских беспилотников: 20 – над Брянской областью, семь – над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1012-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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