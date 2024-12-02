На западе Украины произошел взрыв

В западноукраинском городе Тернополе после объявления воздушной тревоги прозвучал взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Общественное».

Корреспонденты издания рассказали, что в городе был слышен звук взрыва.

Чуть позже мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что город атаковали российские беспилотные летательные аппараты.

2 декабря координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по украинским военным объектам, скоплению техники и расположению личного состава в Сумской, Черниговской и Винницкой областях.

1 декабря сообщалось, что взрывы произошли в городе Ровно на западе Украины во время воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.