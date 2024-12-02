Беспилотники ВСУ снова атаковали Брянскую область

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он заявил, что пострадавших и разрушений нет. По словам чиновника, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Это ночью Богомаз также сообщал, что средства ПВО ликвидировали над Брянской областью два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Накануне в министерстве обороны РФ рассказали, что над российскими регионами в ночь на 1 декабря сбили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.