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Украинские войска ведут обстрел окраин Шебекино крупными калибрами

РИА Новости: ВСУ обстреливают окраины Шебекино крупными калибрами

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Roman Chop/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают из артиллерии крупного калибра окраины населенного пункта Шебекино в Белгородской области. Об этом РИА Новости сообщил командир орудия Д-30 с позывным «Григорьевич».

По словам бойца, украинские артиллеристы ведут обстрел Шебекино с двух направлений. Используются орудия крупного калибра и кассетные боеприпасы.

«Григорьевич» подчеркнул, что для защиты мирного населения российские военные ведут контрбатарейную борьбу. Они вычисляют цели и наносят удары по артиллерийским орудиям противника.

30 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино, в результате чего был ранен мирный житель.

29 ноября глава Шебекино Владимир Жданов заявил, что в городе не будут устанавливать новогодние елки из-за угрозы обстрелов.

Ранее ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино.

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