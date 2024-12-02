ВКС РФ и ВС Сирии уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники

Сирийская армия при участии ВКС России уничтожила не менее 320 боевиков за сутки. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, передает РИА Новости.

«За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники», — сказал он.

Игнасюк уточнил, что снаряды попадали в склады с боеприпасами и вооружением. Также удары наносились по позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Кроме отрядов военнослужащих удалось ликвидировать 63 единицы автомобильной и бронированной техники.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее в Сирии террористы напали на консульство Ирана.