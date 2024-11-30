Вооруженные силы (ВС) РФ ведут активные бои с украинскими войсками к северу от Купянска в направлении Двуречной Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Армия России продолжает движение на харьковском участке фронта. На данный момент активные боевые действия наблюдаются в направлении Боровой, в районе населенного пункта Зеленый Гай. К северу от Купянска идут бои в направлении Двуречной», — сказал он.

Во вторник министерство обороны РФ сообщило о том, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки ВС РФ «Запад».

24 ноября бывший офицер Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Купянск в Харьковской области остается самой напряженной точкой на карте боевых действий. По его словам, украинские артиллеристы наносят массированные удары по району Заосколье в восточной части города, но они являются малоэффективными из-за опыта отражения атак ВС РФ.

Ранее подполье сообщило об ударе по используемой ВСУ ж/д станции в Харьковской области.