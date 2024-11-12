Хуситы атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн»

В Аравийском море хуситы нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Об этом со ссылкой на военного представителя мятежников сообщает ТАСС.

О последствиях атаки в настоящий момент информации нет. Военный представитель радикальной организации Яхья Сариа заявил, что она была проведена с использованием крылатых ракет и беспилотников. По его словам, кроме авианосца хуситы ударили по двум американским эсминцам в Красном море.

2 ноября министерство обороны США объявило, что американские власти решили развернуть на Ближнем Востоке дополнительную военную технику. Как рассказали в ведомстве, Вашингтон направит в регион бомбардировщики и эскадрилью истребителей. Кроме того, руководство страны начало готовить к отправке авианосец «Авраам Линкольн» и несколько эсминцев.

В середине дня 12 ноября управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в соцсети X о нападении на неназванное судно у берегов йеменского порта Ходейда. Инцидент произошел в 70 морских милях (129,6 километра. — «Газета.Ru») к юго-западу от Ходейды. Капитан сообщил о множественных взрывах вблизи судна. Судно не получило повреждений и сейчас направляется в следующий порт захода.

Ранее хуситы ударили по израильской военной базе в Тель-Авиве.