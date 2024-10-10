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Хуситы ударили по американскому нефтяному танкеру в Красном море

Хуситы сообщили об ударе по американскому нефтяному танкеру в Красном море

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Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бойцы йеменского движения «Ансар Аллах», также известные как хуситы, нанесли удар по американскому нефтяному танкеру Olympic Spirit в Красном море. Об этом написал в Telegram-канале представитель движения Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена провели две военные операции, первая из которых была направлена ​​против американского нефтяного судна Olympic Spirit», — заявил представитель.

Сариа добавил, что корабль атаковали при помощи 11 баллистических ракет и двух беспилотников. По словам представителя движения, танкер «получил прямое попадание».

Сариа объяснил атаку «поддержкой палестинского и ливанского сопротивления», а также «ответом на американо-британскую агрессию» против Йемена.

До этого Сариа сообщал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные удары по военным объектам на территории Израиля. По его словам, ракетные войска Вооруженных сил Йемена ударили тремя крылатыми ракетами «Кудс-5» по объектам «на оккупированной территории Палестины».

Ранее хуситы использовали новый дрон при атаке на Тель-Авив.

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