Российские военные нанесли удар по двум блиндажам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Новоандреевка, которое находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, российская аэроразведка обнаружила два блиндажа ВСУ и новую станцию спутниковой связи Starlink. Данные о местоположении цели были переданы артиллеристам, которые нанесли удар по противнику, в результате чего Starlink и блиндажи были уничтожены.

«Сколько ликвидированных — неизвестно, но на момент нанесения удара там было около 15 бандеровцев», — сообщил Лебедев.

1 декабря подпольщик информировал, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в Днепропетровской области Украины. Кроме того, был поражен цех по сборке дронов, который располагался при центре подготовки.

30 ноября Лебедев сообщил, что ВС России ударили по складу с ракетами ATACMS и Storm Shadow у порта Черноморска на Украине. Подпольщик отметил, что ракеты прибыли в украинский порт морским путем из румынского порта Констанца.

Ранее подполье сообщило об ударе по используемой ВСУ ж/д станции в Харьковской области.