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Подполье сообщило об атаке на украинский центр подготовки операторов дронов

РИА Новости: в Днепропетровской области поражен центр подготовки операторов БПЛА

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удар по центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в Днепропетровской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского сопротивления Сергея Лебедева.

Кроме того, поражен цех по сборке дронов, который располагался при центре подготовки, уточнил собеседник издания.

29 ноября Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы РФ нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Торнадо» по пункту дислокации украинских операторов FPV-дронов в населенном пункте Журавка Харьковской области. Под удар попало подразделение Вооруженных сил Украины «Птахи Мадьяра», уничтожено 11 расчетов FPV-дронов.

В тот же день подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска нанесли удар по группировке украинской армии в районе села Копанки в Харьковской области, в результате которого были уничтожены более 20 военнослужащих бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее немецкий генерал дал неутешительный прогноз по поставкам ВСУ.

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