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Военный аналитик сообщил об отставке командующего группировкой ВС РФ в Сирии

Военный аналитик Рожин: Киселя сняли с поста командующего группировкой в Сирии

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Константин Морозов/РИА Новости

Военное руководство приняло решение сменить командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Киселя. Об этом в своем Telegram-канале Colonelcassad сообщил военный аналитик Борис Рожин.

«Сменился командующий российской группировкой в Сирии. Должность покинул генерал-лейтенант Сергей Кисель. Кто его заменит пока не сообщается, но, вероятно, новым командующим будет генерал-полковник [Александр] Чайко», — пишет Рожин.

Чайко уже был командующим группировкой в Сирии с сентября 2019 по ноябрь 2020 года и с февраля по июнь 2021 года. А в 2015 году генерал был первым начальником сирийского штаба ВС РФ.

27 ноября телеканал CNN сообщил, что сирийские боевики начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в городе Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

30 ноября террористы захватили центр Алеппо. Под их контроль также перешла вся провинция Идлиб.

Ранее сообщалось, что сирийские войска не дали повстанцам прорваться в Хаму.

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