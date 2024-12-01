Бывший глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван заявил в интервью Le Parisien, что западные военные могут быть размещены на гипотетической замороженной линии фронта для обеспечения безопасности Украины.

«Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить», — заявил он.

По его словам, «если на эти войска нападут, НАТО также может вмешаться, чтобы защитить их». Потом, заявил он, стороны должны перейти к переговорам, во время которых фиксируют все аспекты будущего соглашения.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас также допустила отправку военных европейских стран на Украину

29 ноября Владимир Зеленский предложил завершить конфликт в стране без возвращения Украине потерянных территорий. Взамен он хочет, чтобы страну взяли в НАТО.

Ранее глава СВР назвал причину возникновения разговоров о заморозке конфликта на Украине.