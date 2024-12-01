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Папа Римский поприветствовал перемирие в Ливане

Папа Римский Франциск заявил, что поддерживает достижение перемирия в Ливане

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Andrew Medichini/AP

Папа Римский Франциск поприветствовал достижение перемирия в Ливане и высказал надежду на скорейшее избрание нового президента республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я радуюсь прекращению огня в Ливане и надеюсь, что это соглашение будет соблюдено всеми сторонами», — отметил понтифик, призывая ливанских политиков незамедлительно решить вопрос о выборах президента.

Он также подчеркнул, что этот новый шанс на мир может способствовать прекращению насилия и в других регионах, особенно в секторе Газа.

Кроме того, папа Римский выразил свою поддержку Сирии, заверив в своих молитвах за местную церковь. Он отметил, что война в Сирии вновь вспыхнула, унося множество жизней.

26 ноября Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Договоренности предусматривают вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней. При этом на юге страны не будет восстановлена инфраструктура ливанского шиитского движения «Хезболла».

При этом израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал соглашение «исторической ошибкой».

Ранее армия Израиля ввела запрет на перемещение гражданских лиц на юге Ливана.

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Операция Израиля в Ливане
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